مميزات جديد لمقود مرسيدس E-Class 2021

ستأتي مرسيدس E-Class 2021 بمقود جديد محدث يشمل تقنية استشعار حسي جديدة إضافية.

المقود الحالي بالفعل يشمل عدة مناطق استشعار حسي على الجوانب، والتي تقوم بالاستجابة لحركة اليد الرأسية والأفقية للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية، إلا أن المقود الحالي سيوسع من هذه التقنية، حيث ستحدد إذا كانت يدا السائق على المقود أم لا مع إمكانية التحول إلى نظام توجيه نصف أوتوماتيكي، والذي يتطلب على الأقل بقاء يد واحدة على المقود، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

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وكذلك ستسمح بالتحكم في درجة الصوت ووظائف أخرى للسيارة عبر اللمس على المقود، كما غيرت مرسيدس من تصميم المقود لتقديم ثلاثة أشكال جديدة فاخرة ورياضية وسوبرسبورت.