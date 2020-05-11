سيارة عائلية جديدة من ميتسوبيشي

ميتسوبيشي أوتلاندر التي جاء إطلالتها الأولى منذ 8 سنوات مضت، والآن تأتي بنسخة جديدة موديل العام الجاري 2020 بالعديد من التحسينات على كافة الأصعدة.

أنه طراز أوتلاندر موديل 2020 متعدد الاستخدامات، من الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «ميتسوبيشي»، والتي اعتبرها خبراء ورواد عالم السيارات الصديق الجديد للعائلة.

التصميم الداخلي

من داخل قمرة القيادة يأتي طراز أوتلاندر مدعومًا بالعديد من المواد العازلة للصوت والاهتزازات وهو ما يضمن رحلة هادئة ممتعة لك ولعائلتك على مختلف الطرقات، مع شاشة ترفيهية كبيرة تعتمدد على تكنولوجيا التحكم باللمس تتصل بكافة أنظمة الهواتف الذكية، نظام أندرويد ونظام IOS.



إلى جانب شاشة قائد السيارة التي تستعرض أبرز المعلومات وتستقبل أهم البيانات من أنظمة الأمان، وأبرزها «نظام تخفيف آثار التصادم الأمامي» الذي يساعد في تجنب التصادم الأمامي وتخفيف حدة الصدمة مع السيارات أو المشاة، من خلال كاميرات ورادار ليزري، ليطلق تحذيرات صوتية، إلى جانب تشغيل المكابح تلقائيًا في حالة غياب التركيز عن السائق وعدم إدراكه الموقف.

المحرك والأداء على الطرقات

الفئة الأولى والثانية من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر تأتي بمحرك مكون 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 2.4 لتر، ويستطيع توليد قوة 167 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 222 نيوتن متر، ويتصل بنظام دفع رباعي للعجلات.

أما الفئة الثالثة فتأتي بمحرك مكون من 6 أسطوانات، وبسعة تصل إلى 3.0 لتر، لتستطيع ميتسوبيشي أوتلاندر من توليد قوة مذهلة تصل إلى 227 حصانا وعزم دوران يصل إلى 292 نيوتن متر، ويتصل أيضًا بنظام دفع رباعي للإطارات.

هذا المحتوى من تيربو العرب