تعرف على أيقونة لامبورجيني الجديدة «هوراكان إيفوسبايدر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 12:20 مساء

استأنفت لامبورجيني الإنتاج بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، وكشفت عن سيارة جديدة وهي هوراكان إيفو RWD سبايدر.

تأتي لامبورجيني هوراكان إيفو RWD سبايدر لتقديم مزيج فريد من عائلة هوراكان إيفو، وحصلت السيارة على نظام الدفع الخلفي للقيادة الرياضية الممتعة وعلى سقف مكشوف لمحبي هذا النوع من السيارات.

وتأتي هوراكان إيفو RWD سبايدر على مقدمة مماثلة لتلك المتوافرة في هوراكان إيفو RWD ذات السقف الصلب بتصميم مختلف عن هوراكان إيفو الأساسية بالدفع الكلي، وحصلت على مشتت هواء خلفي من نفس لون السيارة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ميكانيكيًا تحتفظ بمحرك V10 سعة 5.2 لتر ينتج 610 أحصنة و560 نيوتن متر من عزم الدوران إلى المحور الخلفي، ومن خلال ناقل الحركة ثنائي الكلتش من 7 سرعات، فسوف تكون السيارة قادرة على تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.5 ثانية فقط، و 0-200 كم/س في 9.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 324 كم/س.

سعر لامبورجيني هوراكان إيفو RWD سبايدر يبدأ من 229 ألف دولار، وستبدأ لامبورغيني بإنتاجها الأسبوع المقبل لأجل شحنها إلى العملاء حول العالم.

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