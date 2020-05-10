بالصور: تحديثات جديدة لـ«كيا ستينجر 2021»

رصدت عدسات المصورين التجسسيين «كيا ستينجر» بالتحديثات الجديدة أثناء اختبارها على الطرق الأوروبية لأول مرة بتمويهات كثيفة.

التمويهات توحي بأن الشركة تخطط لإعطائها بعض التغييرات الكبيرة في التصميم، لكن هذا غير متوقع، حيث ستحصل على تصميم مصابيح خلفية جديد ومصدات خلفية مختلفة، وتصميم جنوط جديدة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

يتوقع بأن تكون التغييرات البارزة في المقصورة الداخلية، حيث ستحصل «كيا ستينجر فيس ليفت» على أحدث أنظمة الترفيه بمجموعة «هيونداي»، مع شاشة لمسية أكثر دقة ووضوحا، بالإضافة إلى خيار مجموعة عدادات رقمية، كما ستشمل التغييرات الداخلية الأخرى كونسول وسطيا معادا تصميمه وخيارات تنجيد جديدة.