تعرف على موعد إصدار الفئة الرابعة من بي إم دبليو

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة السيارات عن موعد إطلاق الفئة الرابعة الجديدة، والتي ينتظرها عدد كبير من محبي السيارات لمعرفة نتيجة استعداد الشركة الألمانية لطرحها خلال الفترة الماضية.

وستقوم بي إم دبليو أيضا بتدشين موديلاتها المختلفة من هذه الفئة تباعا وستبدأ بطراز الكوبيه ثم الكابريو ووصولا بعد ذلك إلى جران كوبيه رباعي الأبواب.

وبحسب ما نقل عن شركة بي إم دبليو بأن الفئة الرابعة الجديدة ستتميز بتصميم وأداء رياضي، وكذلك استهلاك اقتصادي في الوقود حتى تجمع بين الفخامة والتوفير على مالكها أيضا، خاصة وأن هناك العديد من السيارات الفارهة التي تعتمد على استهلاك كبير من الوقود.

وتعتمد بي إم دبليو في فئتها الرابعة الجديدة على نظام داخلي مستعينا بموديل M440i من أجل تقليل الاستهلاك وزيادة تسارع المحرك الذي يكون من 6 أسطوانات.

وتتوافر الفئة الرابعة من بي إم دبليو بأكثر من محرك ليناسب جميع الأذواق والمتطلبات للمشترين.

فالنوع الأول سيكون محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 255 حصانا مع عزم دوران 400 نيوتن.متر، أما النوع الثاني يتكون من محرك سداسي الاسطوانة بسعة 3.0 لتر وبقوة 382 حصانا مع عزم دوران أقصى 500 نيوتن.متر.

وسيكون هناك نسخة ثالثة تسمى M4 جديدة كليا بمحرك تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 473 حصانا وعزم دوران 599 نيوتن.متر.

أما نسخة كومبيتيشن Competition ستكون هي الأعلى في هذه الفئة بقوة 503 أحصنة وعزم دوران 599 نيوتن.متر.

هذا المحتوى من تيربو العرب