ادخل سيارتك دون مفتاح مع هذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 12:40 مساء

يتعرض بعض سائقي السيارات لموقف صعب ينسى فيه المفتاح الخاص بمركبته بداخلها، ويواجه أزمة حقيقية خاصة في حالة عدم وجود النسخة الاحتياطية معه في هذا الموقف الصعب.

ويقدم خبراء السيارات نصائح تمكنك من فتح باب سيارتك إذا نسيت المفتاح بداخلها أو حتى في حالة ضياعه منك وذلك وفقا لموقع «القيادي».

رباط الحذاء
هناك طريقة يمكن من خلالها فتح باب السيارة وذلك عن طريق رباط الحذاء، فيتم رباط حلقة صغيرة في منتصف هذا الرباط ويتم إدخاله من خلال أي فجوة في زجاج السيارة حتى الوصول لقفل الباب وتحاول شد الرباط ليفتح الباب.

شريط بلاستيك
قد تستطيع فتح الباب باستخدام شريط بلاستيك بعد ثني الشريط وإدخاله من أي فجوة صغيرة حتى يصل إلى حافة الباب ثم تسحب إلى الأعلي وهو ما سيمكنك من فتح الباب أيضا.

أداة معدنية
استخدم أداة معدنية من أي فجوة في زجاج الراكب الأمامي وانزل هذه الأداة المعدنية وحاول فتح زر القفل الخاص بالسيارة وحينها ستتمكن من فتح باب الراكب الأمامي بجوار مقعد السائق ومن ثم التحكم في السيارة كلها بعد ذلك بشكل طبيعي.
 

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