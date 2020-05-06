ادخل سيارتك دون مفتاح مع هذه الطريقة

يتعرض بعض سائقي السيارات لموقف صعب ينسى فيه المفتاح الخاص بمركبته بداخلها، ويواجه أزمة حقيقية خاصة في حالة عدم وجود النسخة الاحتياطية معه في هذا الموقف الصعب.

ويقدم خبراء السيارات نصائح تمكنك من فتح باب سيارتك إذا نسيت المفتاح بداخلها أو حتى في حالة ضياعه منك وذلك وفقا لموقع «القيادي».

رباط الحذاء

هناك طريقة يمكن من خلالها فتح باب السيارة وذلك عن طريق رباط الحذاء، فيتم رباط حلقة صغيرة في منتصف هذا الرباط ويتم إدخاله من خلال أي فجوة في زجاج السيارة حتى الوصول لقفل الباب وتحاول شد الرباط ليفتح الباب.

شريط بلاستيك

قد تستطيع فتح الباب باستخدام شريط بلاستيك بعد ثني الشريط وإدخاله من أي فجوة صغيرة حتى يصل إلى حافة الباب ثم تسحب إلى الأعلي وهو ما سيمكنك من فتح الباب أيضا.