بالصور: مرسيدس G63 بمقصورة يخت

كشفت الشركة الرائدة والشهيرة في مجال التصميمات «Carlex Design» كارلكس ديزاين عن صور رائعة لطراز الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة «مرسيدس جي 63»، ولكن بعد تعديل فاخر فريد من نوعه، وأطلقت شركة كارلكس ديزاين على هذه النسخة «إصدار اليخت».

مزجت شركة كارلكس ديزاين لوني الأسود والفضي اللذين يعطيان معًا لونا يشبه الألومنيوم المصقول، مع عجلات كبيرة يصل قياسها إلى 22 إنشا لتعطي نظرة أخرى لطراز مرسيدس جي 63، تتميز بالأناقة والفخامة الفائقة.

تعديل التصميم الداخلي

ومن داخل قمرة القيادة قامت الشركة الرائدة في تقديم تصميمين:

الأول اكتسى باللون الأبيض الملكي على جلود المقاعد ومنطقة الكونسول الوسطي، إلى جانب مقود السيارة ومقابض الأبواب الداخلية، بالإضافة إلى سقف السيارة من الداخل الذي تم تعديله بعناية واكتسى بجلود الالكنتارا الفارهة، إلى جانب بعض القطع الخشبية التي أضيفت داخل السيارة على المقابض، المقود وصندوق التخزين الخلفي، وهو مستوحى بالكامل من تصميمات اليخوت الفاخرة التي تقوم بها شركة كارلكس ديزاين.



أما التصميم الثاني، فارتكز على اللون البني جلود المقاعد ومنطقة الكونسول الوسطي، إلى جانب مقود السيارة ومقابض الأبواب الداخلية ولوحة العدادات الرقمية، وأيضًا تم تعديل سقف السيارة بعناية فائقة واكتسى بجلود الالكنتارا الفارهة، كما دخل في التصميم الثاني المذهل اللون الأبيض في بعض القطع.



ولم تكشف شركة كارلكس ديزاين عن أسعار هذه النسخ الفاخرة من إصدار اليخت من مرسيدس G63، ولكن لا يظن الخبراء ولا رواد عالم السيارات أن تأتي بسعر عادي، فهذا الطراز دون أي تعديلات يصل سعره إلى حوالي 630 ألف ريال سعودي.

هذا المحتوى من تيربو العرب