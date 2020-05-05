صور تخيلية لبيك أب تويوتا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 12:38 مساء

قبل فترة وجيزة ظهرت صور مسربة للبيك أب تويوتا هايلكس 2022 بالتحديثات الجديدة، واليوم نستعرض معكم تصاميم تخيلية لما يمكن أن تبدو عليه السيارة.

يبدو بأن هايلكس القادمة ستأتي بتحديثات كبيرة في التصميم الخارجي والداخلي، فنشاهد واجهة وخلفية محدثة بشبك كبير ومصابيح أمامية وخلفية LED جديدة، جنوط 17 و18 بوصة، زخرفات معدنية وكرومية مع مظهر شرس يشبه تاكوما وتندرا وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

سيتوفر الموديل بمحرك تيربو ديزل 2.8 لتر 174 حصان وعزم 420 نيوتن متر بالناقل اليدوي أو 450 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي، كما يحتمل إطلاق نسخة للأداء العالي تيربو ديزل 6 سلندرات.

من المرجح أن تدشن الصانعة اليابانية تويوتا هايلكس بالتحديثات الجديدة في نهاية 2020 أو بداية 2021.

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