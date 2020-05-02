بطارية تعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 02:28 مساء

يبدو بأن «تيسلا» لا تشبع من تقديم مزيد ومزيد من الإنجازات وتخطف الأضواء من الجميع.

حيث تطور الشركة الأميركية الرائدة «تيسلا» بطاريات السيارات الكهربائية، التي تعد من أهم أجزاء السيارات الكهربائية، وتأمل «تيسلا» بأن يتمكن اختراعها الجديد من إطالة عمر بطاريات السيارات الكهربائية لتعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر، وقدمت طلب تسجيل براءة اختراع، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

تستبدل بطارية «تيسلا» الجديدة بمعدن الليثيوم معادن أخرى، وتأتي بطاريتها بمزيج من النيكل والكوبالت والألمنيوم، ويمكن إعادة شحن هذه البطارية لأكثر من 4000 دورة شحن. ومن المتوقع أن يساعد اختراع «تيسلا» على توفير الكثير من الموارد والتكاليف المتعلقة بالمستهلك وإعادة تدوير البطارية على حد سواء.

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