صورة توقعية جديدة لنيسان باثفايندر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 02:29 مساء

تواصل نيسان العمل من أجل تدشين الجيل الجديد من نيسان باثفايندر 2021، لتظهر لنا اليوم في صور توقعية.

ستحصل نيسان باثفايندر 2021 على محرك V6 سعة 3.5 لتر إلى جانب وحدة خاصة بنيسان تمتلك محركا رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وهناك تقارير متضاربة حول نوع ناقل الحركة الذي ستستخدمه نيسان بالسيارة الجديدة؛ ولكن ربما سيتوفر المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

الصور التي تم تسريبها في وقتٍ سابق كشفت عن تصميم جريء للهيكل الخارجي للسيارة يمنحها طابعا رياضيا أكثر من السابق، إذ تأتي بخطوط انسيابية حادة كاشفة عن المظهر الرياضي الأصيل الذي يؤكده الشبك الأمامي الجريء V-motion ومصابيح LED أمامية ذات المظهر التقني الحديث.

المقصورة الداخلية لـ نيسان باثفايندر 2021 حصلت على تحديثات تقنية صحّحت أخطاء الماضي، إذ تأتي مزوّدة بمجموعة أدوات رقمية حديثة وشاشة لمس كبيرة ولوحة شحن لاسلكية، مساحة رحبة تكفي 7 ركاب مع مكيف قوي.

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