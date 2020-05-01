أسرار جديدة لأيقونة أستون مارتن فانتج زاغاتو

أعلنت العلامة التابعة لشركة أستون مارتن والمتخصصة بتصنيع السيارات حسب الطلب، آر-ريفورجد (R-Reforged)، عن خططها لإنتاج سيارات أستون مارتن فانتج في 12 زاغاتو هيرتاج المزدوجة ضمن منشأتها الجديدة في مدينة وارويك بالمملكة المتحدة.

حيث ستقوم آر-ريفورجد بتصنيع 38 سيارة من طراز كوبيه وسبيدستر بشكل يدوي احتفالًا بمرور قرن على انطلاق شركة زاغاتو أتيليه (1919-2019)، و60 عامًا على الشراكة بين شركتي زاغاتو وأستون مارتن.

كما أنه سيتم إنتاج سيارات أستون مارتن فانتج في 12 زاغاتو هيرتاج على شكل أزواج متاحة لـ19 عميلًا فقط (وتم بيع معظمها)، بالشراكة بين زاغاتو وآر-ريفورجد لدمج أفضل المزايا التي توفرها كلتا العلامتين الرائدتين بتصنيع السيارات.

وهذا سينتج عنه تصميم سيارة سبيدستر رياضية بأرقى أشكالها وسيارة كوبيه منقطعة النظير، بما يعيد رسم ملامح سيارة أستون مارتن فانتج في 12 زاغاتو التي تم إصدارها في عام 2011.

من جانبها تمتاز كل واحدة من هذه السيارات بتصميم زاغاتو الفريد والمتناغم مع الأنماط الإيطالية المميزة والمتمثلة بالسقف الشهير ذو مظهر الفقاعة المزدوجة في سيارة كوبيه، وتزيينها بشارات Z الذهبية والحصرية التي تحتفي بمرور مئة عام على انطلاق العلامة.

بالإضافة إلى تصاميمها المستوحاة من أحدث سيارات في 12 فانتج إس، تم تزويد السيارات الـ 19 الجديدة من طرازي كوبيه وسبيدستر بنسخة معدلة من المحرك المكون من 48 صمام بسعة 5.9 لتر وبقدرة 600 حصان (والذي تزيد قدرته بمقدار 85 حصاناً عن النسخة الأصلية).

ويمتاز كلا النموذجين بهياكل مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون، إلى جانب تزويدهما بجناح خلفي هوائي نشط وقابل للفتح لتحسين ثبات السيارة في السرعات العالية مع الحفاظ على الأسطح النظيفة والخطوط النقية لتصميم زاغاتو. ومن المقرر كشف النقاب عن هذه السيارات خلال صيف عام 2020، وسيبدأ إنتاج السيارات المخصصة للعملاء خلال الربع الأخير من العام الجاري.

هذا المحتوى من تيربو العرب