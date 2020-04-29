تحديثات جديدة لهيونداي سوناتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 12:17 مساء

قامت الصانعة الكورية هيونداي بإحداث تطوير على تصميم سوناتا الأنيق، حيث تقدم لنا هيونداي سيارة سوناتا بتصميم بعيد عن الجيل السابق، لتحصل على خطوط قوية وحادة وتصميم عدواني، وهو تمثيل للغة التصميم الرياضة الحسيّة (sensuous sportiness).

وبعد مضي أكثر من عام ونصف منذ إزاحة الستار عن السيارة، علمنا أن هيونداي تخطط لإنشاء نسخة موجهة نحو الاداء من السيدان متوسطة الحجم، تحمل اسم سوناتا ان لاين، كما علمنا أن هيونداي تستهدف بيعها بحلول سبتمبر من هذا العام.

أما بالنسبة لموعد الكشف الرسمي عنها أو الظهور الأول، فلم تكشف العلامة التجارية الكورية عن أي موعد، ولكن يبدو أننا على وشك رؤيتها قريباً وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وفقاً لتقرير صادر عن مدونة السيارات الكورية، فقد قالت مصادر محلية إن أول ظهور لسوناتا ان لاين سيكون بحلول منتصف مايو، وهذا يعني في أقل من شهر سنرى أخيراً السيدان الرياضية القوية.

لدينا الكثير من المعلومات حول سوناتا ان لاين، حيث ستستمد قوتها من محرك 2.5 لتر بأربع أسطوانات يولد قوة 290 حصانا و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، وسيقترن المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بثماني سرعات المستخدم في فيلوستر ان، التي تم الكشف عنها مؤخراً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يحذر من جديد.. ويلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
رياضة عالمية
لافروف: روسيا لا ترحب بتصريحات حفتر.. ولا أدوات لدينا للتأثير عليه
ليبيا
وليامز: أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يرفض إعلان حفتر ويطالب باحترام مخرجات «برلين»
ليبيا
في حكم موقت.. القضاء البلجيكي يقر بقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية
ليبيا
تونس ترد على اتهامها السماح باستخدام أحد مطاراتها للتدخل في ليبيا
ليبيا
مورينيو يغضب ميسي وكريستيانو من أجل الظاهرة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية: إعلان حفتر تولي الجيش قيادة البلاد «مفاجأة».. ولا حل عسكريا ...
ليبيا
1303 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة والحصيلة تناهز المليون
دولى
وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»
ليبيا
الولايات المتحدة تعرب عن «أسفها» بإعلان المشير حفتر «تغييرات في الهيكل السياسي ...
ليبيا
حفتر يعلن قبول التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يوما