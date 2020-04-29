تحديثات جديدة لهيونداي سوناتا

قامت الصانعة الكورية هيونداي بإحداث تطوير على تصميم سوناتا الأنيق، حيث تقدم لنا هيونداي سيارة سوناتا بتصميم بعيد عن الجيل السابق، لتحصل على خطوط قوية وحادة وتصميم عدواني، وهو تمثيل للغة التصميم الرياضة الحسيّة (sensuous sportiness).

وبعد مضي أكثر من عام ونصف منذ إزاحة الستار عن السيارة، علمنا أن هيونداي تخطط لإنشاء نسخة موجهة نحو الاداء من السيدان متوسطة الحجم، تحمل اسم سوناتا ان لاين، كما علمنا أن هيونداي تستهدف بيعها بحلول سبتمبر من هذا العام.

أما بالنسبة لموعد الكشف الرسمي عنها أو الظهور الأول، فلم تكشف العلامة التجارية الكورية عن أي موعد، ولكن يبدو أننا على وشك رؤيتها قريباً وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وفقاً لتقرير صادر عن مدونة السيارات الكورية، فقد قالت مصادر محلية إن أول ظهور لسوناتا ان لاين سيكون بحلول منتصف مايو، وهذا يعني في أقل من شهر سنرى أخيراً السيدان الرياضية القوية.

لدينا الكثير من المعلومات حول سوناتا ان لاين، حيث ستستمد قوتها من محرك 2.5 لتر بأربع أسطوانات يولد قوة 290 حصانا و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، وسيقترن المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بثماني سرعات المستخدم في فيلوستر ان، التي تم الكشف عنها مؤخراً.