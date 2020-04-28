تعرف على أكثر السيارات المعرضة للسرقة

سلط موقع أميركي شهير الضوء على قائمة أكثر السيارات تعرضاً للسرقة

ونشر موقع «موتور 1» الأميركي المتخصص في عالم السيارات تقريرا يكشف أكثر السيارات تعرضا للسرقة في الولايات المتحدة، وكانت المفاجأة في عدم احتلال السيارات الفارهة صدارة هذا التقرير.

وعلى عكس الشائع فإن اللصوص لا يبحثون عن سرقة سيارات نادرة لا يمكن إعادة بيعها، ولكنهم يخططون جيدا لشراء سيارة يستطيعون بيعها مجددا والحصول على ربح مالي.

وتتصدر سيارة هوندا سيفيك هذه القائمة كأكثر السيارات تعرضا للسرقة في الولايات المتحدة الأميركية بحسب التقرير الأميركي.

وذكرت الإحصائيات التي نشرها موقع «موتور 1» أن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تكشف عن متوسط 38.426 حالة سرقة لهوندا سيفيك وأغلبها يكون من موديل عام 2000.

ويعتقد الخبراء بأن سبب تعمد اللصوص سرقة هوندا سيفيك موديل عام 2000 بسبب سهولة فك وتركيب الوسائد الهوائية، والتي يبلغ ثمن الواحدة منها ما يفوق الـ500 دولار.

والمفاجأة بأن السيارة صاحبة المركز الثاني من شركة هوندا أيضا من طراز أكورد سيدان، ويتم سرقة حوالي 36 ألفا و815 نسخة خلال العام الواحد.

ولكن السبب في احتلال هوندا أكورد هذا الترتيب هو حب الشعب الأميركي لها والإقبال على شرائها بكثافة، وهو ما يجعل اللصوص يشعرون بسهولة مهمة بيع السيارة بعد سرقتها.

وإذا انتقلنا إلى الثالث، سنجد بأن سيارة فورد F-150 البيك أب الشهيرة التي يعشقها بعض النجوم وعلى رأسهم دوين جونسون أو ما يطلق عليه «ذا روك».

وارتفعت حالات سرقة فورد F-150 في الولايات المتحدة مؤخرا لكونها أكثر السيارات مبيعا في البلاد بسبب ما توفره من الراحة والقوة ومساحة التخزين الكبيرة أيضا.

وكشفت الإحصائية بأن أكثر ما يتعرض للسرقة من طرازات F-150 السيارات موديل عام 2006، وبلغت عدد السرقات لهذه السيارة في الولايات المتحدة أكثر من 36 ألف سيارة.

واحتلت شيفرولية سيلفرادو المركز الرابع في قائمة الأكثر تعرضا للسرقة برصيد ما يقارب 32 ألف نسخة نجح اللصوص في سرقتها، وتكون في الأغلب من موديل عام 2004.

بينما المركز الخامس كان من نصيب سيارة تويوتا كامري التي تعد من أبرز ما تقدمه الشركة اليابانية، وتشهد السيارة موديل 2017 أكثر الحالات سرقة بين نظيرتها من موديلات السنوات الأخرى.

هذا المحتوى من تيربو العرب