أيقونة جديدة من كاديلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 01:58 مساء

كشفت كاديلاك عن الجيل الجديد من سيارتها إسكاليد منذ قرابة الشهرين، لتقدم لنا اليوم إسكاليد ESV.

كاديلاك إسكاليد ESV هي الفئة الأطول ذات صف المقاعد الثالث من إسكاليد وهي الأكثر مبيعًا لدى الصانعة الأميركية نظراً لكثرة الطلب عليها من المشاهير والرياضيين والسياسيين تحديداً، لا تختلف اسكاليد ESV عن شقيقتها ذات الهيكل القصير سوى في طول السيارة التي حصلت على صف ثالث من المقاعد وحجم أكبر للنوافذ الخلفية، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المواصفات الميكانيكية لـ كاديلاك إسكاليد بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 420 حصانا و460 رطل-قدم من عزم الدوران ويأتي بعدة أنظمة لتوفير الوقود منها نظام إطفاء السلندرات عند عدم الحاجة لها. المفاجأة الأكبر كانت توفير محرك ديزل V6 ثنائي التيربو لأول مرة في اسكاليد بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 277 حصانا وعزم يصل إلى 460 رطل-قدم. يرتبط المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

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