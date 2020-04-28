تصميم توقعي لمرسيدس AMG S63

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 11:29 صباحا

تستعد مرسيدس للكشف عن الجيل السابع من السيدان الفخمة AMG S63 موديل 2022 في نهاية العام الحالي.

تظهر الآن مرسيدس AMG S63 في تصميم توقعي يُظهر مزايا التصميم المتطورة التي اعتمدت عليها الصانعة الألمانية، وهو مستوحى من الصور التي تم تسريبها في بداية العام الجاري للسيارة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وفي ظل تركيز مرسيدس على سيارتها الكهربائية بالكامل الفاخرة مرسيدس EQS كواجهة للسيارات الكهربائية، إلا أنه من المتوقع ظهور فئة هجينة معتدلة من W223 مرسيدس AMG S 63 ، إلى جانب الفئة القياسية بمحرك V8 سعة 4 لتر ثنائي التيربو يولد قوة 612 أو 639 حصانا في الجيل الحالي، وقد يولد قوة أكبر في الجيل الجديد.

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