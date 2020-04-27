حافظ على إطارات سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 11:05 صباحا

يتسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف في تلف إطارات السيارة مما قد يترتب عليه وقوع حوادث كبيرة، لذلك نقدم إليك مجموعة نصائح سهلة التطبيق للحفاظ على إطارات سيارتك من التلف أثناء ارتفاع درجات الحرارة تعرف عليها معنا وفقًا لإخصائي السيارات أحمد مهران.

- الكشف بشكل دوري على مستوى ضغط الهواء في الإطارات.
- تجنب القيادة بسرعة زائدة وهنا يجب الحذر من تلك السرعات منعًا للانفجار المفاجئ.
- احذر من جفاف وتشقق الإطارات بسبب تخزينه بطريقة غير مناسبة.
- الحمولة الزائدة، والتي تضغط بدورها على الإطار لتعمل على تآكله وانفجاره في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
- تبديل الإطارات وتغير مكانهم في بداية فصل الصيف يعمل على زيادة اتزان السيارة.

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