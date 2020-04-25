علاقة مكيف السيارة بفيروس «كورونا»

يعتقد كثير من مستخدمي السيارات بأن تشغيل المكيف قد يعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا»، ولكن هل هذه المخاوف حقيقية؟

يشير خبراء السيارات إلى أن دور فلتر المكيف هو تنقية الهواء بشكل جيد والاحتفاظ به داخل السيارة، مع العمل على تدويره وتبريده، وهو ما يعني أنه لا يقوم بسحب هواء من خارج السيارة.

ويشبه الخبراء طريقة عمل مكيف السيارة بالدائرة المغلقة، وذلك يعني بأن الهواء الخارجي ليس له دور أو وجود داخل مقصورة السيارة، وأن الأتربة أو الفيروسات الخارجية، خصوصا فيروس «كورونا»، لا تمثل خطرا في حالة استخدام المكيف بعد التأكد من نظافة الفلتر الخاص به.

وينصح خبراء السيارات بالتأكد من نظافة فلتر المكيف وتغييره بشكل دوري دون الاستغناء عن عمل مبرد الهواء بشكل كلي، خصوصا في شهر رمضان.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلاد العربية يصبح استخدام المكيف أمرا أشبه بالضروري، للحفاظ على صحة قائد السيارة والركاب أيضا.

وربما يتسبب عدم استخدام المكيف في درجات الحرارة العالية، خصوصا مع الصيام، في شعور قائد السيارة والركاب بالعطش ويزيد من إرهاق الجسد.

ولذلك يمكنك استخدام مكيف سيارتك بأمان سواء كنت وحيدا في المركبة أو مصطحبا أسرتك، بشرط التأكد من تمتع الجميع بصحة جيدة وعدم ظهور أي من أعراض المرض عليهم.

هذا المحتوى من تيربو العرب