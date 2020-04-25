«تويوتا» تكشف أصغر سياراتها الـ«SUV»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 01:51 مساء

قامت الصانعة اليابانية بالكشف عن «تويوتا يارس كروس» التي تمثل أهمية كبيرة للشركة.

«تويوتا يارس» هي الـ«SUV» التي وعدت بها «تويوتا» منذ أشهر، وتأتي بتصميم جريء يأخذ هوية «يارس» إلى مستوى سيارات الـ«SUV»، فتأتي «يارس كروس» بهوية رياضية ومقدمة أنيقة وأقواس عجلات بارزة، فيما المقصورة الداخلية بسيطة ومزودة بأحدث التقنيات المتوقعة في فئة السيارة، وبمساحات أوسع لراحة الركاب من شقيقتها الصغيرة «يارس سيدان»، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستواجه «تويوتا يارس كروس» عديد المنافسات، إلا أن القليل منها سيقدم خيار الدفع الرباعي المتوافر لدى «تويوتا» كفئة هجينة من «ياريس كروس» تحتوي على محرك بنزين 1.5 لتر 3 سلندرات ومحرك كهربائي، ينتج النظام الهجين 114 حصانا، ويعمل بشكل اقتصادي لتوفير الطاقة، فيقوم محرك الوقود بدفع المحور الأمامي باستمرار، بينما يقوم المحرك الكهربائي بدفع المحور الخلفي عند الحاجة لتوفير ثبات إضافي للسيارة على الطريق.

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