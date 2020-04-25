«مرسيدس» تعتمد خدمة التوصيل المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 11:47 صباحا

قررت شركة «مرسيدس بنز» الألمانية الانضمام إلى قافلة الشركات التي تعتمد على خدمة توصيل السيارات لمنازل المشترين، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19».

وأعلنت «مرسيدس» بأنها ستفعل هذه الخدمة في السوق الألمانية فقط كبداية تختبر فيها مدى جدوى ونجاح هذه التجربة، قبل أن تتوسع في توصيل السيارات لمنزل العملاء في الأسواق الأخرى، وذلك وفقا لموقع «رائج».

وبات في إمكان المهتمين باختيار وشراء سيارات «مرسيدس» البحث عن موديلاتهم المفضلة وطلب الحصول عليها، لتقوم الشركة الألمانية بإيصال السيارة حتى باب المنزل ودون رسوم إضافية.

وترغب «مرسيدس» في أن تعتمد على التسويق الإلكتروني حتى بعد انتهاء انتشار فيروس «كورونا»، وتطمح في أن يكون نحو 25% من مبيعاتها في العام 2025 من خلال بيع السيارات عن بعد.

وتعهدت «مرسيدس» بتعقيم السيارات وتطهيرها من الداخل والخارج وكذلك المفاتيح ومقابض الأبواب قبل تسليمها إلى مالكها الجديد.

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