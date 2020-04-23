فورد قد تتوقف عن إنتاج أحد أشهر سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 04:30 مساء
تعتبر Focus RS التي تعتبر من بين أكثر السيارات المتوسطة الحجم مبيعا في العالم (أرشيفية: الإنترنت)

تداولت عدة مواقع وصفحات إنترنت أخبارا تشير إلى أن شركة فورد قد تتخلى عن إنتاج سيارات Focus RS التي تعتبر من بين أكثر السيارات المتوسطة الحجم مبيعا في العالم.

وتشير بعض التسريبات إلى أن فورد قد توقف إنتاج هذه المركبات كونها ستنشغل في العامين القادمين بتطوير نماذج جديدة من سيارات Focus وFiesta وRanger Raptor التي تدر عليها أرباحا هائلة، فيما تؤكد تسريبات أخرى أن إيقاف إنتاج Focus RS مرتبط بأسباب تقنية، وفق «روسيا اليوم».

وذكرت مواقع مهتمة بشؤون السيارات في وقت سابق أن التركيز الأساسي في شركة فورد في الأعوام القادمة سينصب على تطوير 18 نموذجا من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما فيها سيارات Mustang Mach-E الكروس أوفر.

كما يفترض أن تطلق فورد حتى العام 2022 نموذجا معدلا عن Mustang الكهربائية التي كشفت عنها مطلع هذا العام، لكن بهيكل سيدان رياضي، ومحرك هجين بعزم 400 حصان.

ويشار إلى أن آخر نموذج طرحته الشركة من سيارات Focus RS جاء بهيكل هاتشباك بطول 436 سم وعرض 185 سم وارتفاع 147 سم.

وزودت هذه السيارة بعجلات رياضية بمقاس 19 إنشا، ومحرك توربيني بعزم 280 حصانا وسعة 2.3 ليتر، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية، إضافة لعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، ونظامي دفع: نظام دفع أمامي، ونظام دفع رباعي رياضي.

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