تعرف على مميزات موستانج فورد السيدان التخيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 04:20 مساء

قدمت الصانعة الأميركية أول سياراتها الكهربائية، والتي حملت اسم موستانج، والتي كان عليها بأن تلتزم بالأداء والتصميم الرياضي الجذاب. ولم يكن الأمر سهلاً أبدًا، إذ إنها سيارة كهربائية وSUV.

لكن السؤال ماذا لو قامت فورد في المستقبل بتقديم فئة سيدان من موستانج Mach-E؟ إذا حدث هذا فستكون منافسة قوية لتيسلا موديل S وقد تبدو كالصور التخيلية التي نرفقها لكم مع هذا الخبر ذلك وفقا لموقع «متوراتي».

جاء تصميم السيارة بشكل أجمل من المتوقع. حيث حافظت السيارة على مظهرها الرياضي بمقاييس اسم موستانج، وبالوقت نفسه حصلت على داخلية متطورة منافسة لداخلية تيسلا موديل S الجميلة.

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