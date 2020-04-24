نصائح مهمة لقيادة آمنة خلال الصيام

قيادة السيارات لفترات طويلة دون طعام أو عدم تناول وجبة غذائية مناسبة وأثناء صيام شهر رمضان قد يقود لانخفاض كمية السكر في الدم، مما يؤدي للشعور بالتعب والإرهاق ويعرض قائد السيارة لفقد التركيز أثناء القيادة.

وقال بعض الخبراء إن النوم لفترة أقل من 4 ساعات يؤثر علي التركيز في القيادة خاصة مع الصيام، وهناك بعض النصائح لقيادة آمنة في شهر رمضان، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

- الحصول على النوم الكافي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول وجبات الطعام في وقت محدد.

- إذا شعرتم بالنعاس قبل القيادة فخذوا غفوة قبل بدء رحلتكم.

- إذا شعرتم بالنعاس خلال القيادة فتوقفوا علي جانب الطريق وخذوا غفوة.

- يجب التحلي بالصبر تجاه مستخدمي الطريق.

- ابدأ رحلتك في وقت مبكر قبل ساعات الزحام.

- وفق بين سرعتك وحالة الطريق والأحوال الجوية.

- احترس من السائقين المنهكين على الطريق وما يمكن أن يقوموا به.

- انظر حولك واجعل نفسك مرآة على الطريق خاصة في الليل وتأكد من عمل المصابيح الأمامية ونظف النوافذ لإزالة الغبار.

- حاول استخدام وسائل النقل العام وترك السيارة في حالات التعب.

- راقب كل إشارات المرور واتبع القواعد وتجنب قطع الحارات المفاجئ وابق في حالة تأهب وركز على أسلوب القيادة الدفاعي في رمضان.

- التركيز في قيادة السيارة أثناء الصيام يرتبط بوجبة السحور فهي تمنح الجسم الطاقة لمدة 6 ساعات وتواصل تزويده بها حتى العصر.

- هناك 3 أمراض تؤثر على الصائم خلال القيادة وهي السكر والضغط والكلي ويجب الحذر على من هو مصاب بهذه الأمراض من القيادة في رمضان.

- وجبة السحور المثالية لقائد السيارة تشمل الفول وكوب زبادي وكوب شاي أخضر وطبق سلطة وجبن.