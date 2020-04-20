تعرف على مميزات الجيل القادم من مازدا 2021

يبدو بأن مازدا 6 الجيل القادم 2021 ستحصل على ميزات رائعة بحسب آخر التسريبات.

بطريقة ما ستتحول السيارة لمنافسة فئة أكثر فخامة من سيارات السيدان، يعتقد أن مازدا 6 ستتحول إلى قاعدة عجلات جديدة بنظام الدفع الخلفي، هذا أولاً. ويتوقع أن تحصل كذلك على نظام الدفع الكلي الاختياري، ثانياً، وثالثاً ستحصل السيارة على نظام هجين بتقنية 48 فولت.

لا تنتهي التسريبات عند هذا الحد، فسوف تحصل السيارة أيضاً على محرك 6 سلندرات من عائلة Skyactive-X والذي سينتج ما يصل لـ350 حصانا، وأخيراً ستأتي السيارة بتصميم جديد أنيق وفاخر.