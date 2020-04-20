تعرف على مميزات الجيل القادم من مازدا 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 11:08 صباحا

يبدو بأن مازدا 6 الجيل القادم 2021 ستحصل على ميزات رائعة بحسب آخر التسريبات.

بطريقة ما ستتحول السيارة لمنافسة فئة أكثر فخامة من سيارات السيدان، يعتقد أن مازدا 6 ستتحول إلى قاعدة عجلات جديدة بنظام الدفع الخلفي، هذا أولاً. ويتوقع أن تحصل كذلك على نظام الدفع الكلي الاختياري، ثانياً، وثالثاً ستحصل السيارة على نظام هجين بتقنية 48 فولت.

لا تنتهي التسريبات عند هذا الحد، فسوف تحصل السيارة أيضاً على محرك 6 سلندرات من عائلة Skyactive-X والذي سينتج ما يصل لـ350 حصانا، وأخيراً ستأتي السيارة بتصميم جديد أنيق وفاخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟