أماكن يمكن أن يعيش فيها فيروس كورونا في سيارتك

أجرت مجلة نيو إنجلاند الطبية دراسة حديثة كشفت من خلالها الفترة التي يعيشها فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على الأسطح المختلفة، ولا سيما أسطح السيارات.

وأكدت الدراسة بأن فيروس كورونا المستجد يمتلك القدرة على الاستمرار فوق الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام نقلا عن موقع «سكاي نيوز عربي».

وكلما قرر الإنسان الخروج من منزله زادت نسب العدوى بالفيروس الذي يمكنه الانتقال والعيش على الملابس والأجسام بسهولة.

وينصح الأطباء بأن يتجنب الشخص بقدر الإمكان الأماكن المزدحمة أو التي يوجد فيها تجمعات كبيرة، إذ يمكن انتقال العدوى عن طريق الرذاذ أو حتى ملامسة الشخص المصاب بالفيروس.

ويمكن الإصابة بالفيروس في حال استخدام السيارة وملامسة بعض الأجزاء فيها إذا كان يعيش عليها الفيروس، ولذلك يجب أن تطهر أجزاء سيارتك بشكل دوري ومنتظم مع كل استخدام لها.

وكشفت الدراسة أبرز الأماكن التي يعيش فيها وهي: عجلة القيادة، ناقل الحركة، المسجل، أزرار المكيف، مفاتيح نوافذ السيارة ومقابض الأبواب.

ولكن هذه الأماكن ليست هي كل المناطق التي يمكن أن يتواجد فيها فيروس كورونا، فهناك أيضا مفاتيح الإضاءة والفرامل اليدوية وكذلك المرآة العلوية ومقبض شنطة السيارة وعصا المساحات.

ويشدد مسؤولو الصحة العالمية على ضرورة تجنب لمس الوجه أثناء قيادة السيارة أو عند الخروج من المنزل بشكل عام، مع النصح بأن يرافقك مطهر اليد في أي مكان بعيدا عن المنزل سواء في السيارة أو خارجها.