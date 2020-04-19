مازدا تساند الأطباء على طريقتها الخاصة

قررت شركة مازدا المساهمة بشكل بسيط في مساعدة القطاع الطبي الذي يواجه تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

ورغم عدم دخول مازدا في مجال صناعة الأجهزة الطبية أو الكمامات والمطهرات فإنها قررت المساعدة عن طريق تقديم خدمات مجانية لكل العاملين في المجال الطبي بداية من منتصف أبريل الجاري.

وستتنوع الخدمات ما بين تغيير الزيوت وغسيل السيارات مجانا لكل العاملين في المجالات الطبية من عملائها، وحتى لو كانت السيارة من العلامات التجارية الأخرى ولكن بشرط بأن يكون عاملا في المجال الطبي.

وستقدم مازدا هذه الخدمات المجانية حتى الرابع من شهر مايو المقبل، وأعلنت عن هذه المبادرة تحت اسم الرعاية الأساسية بالسيارات، وستخصص الشركة مبلغا قدره خمسة ملايين دولار لهذه الخدمة المجانية للعاملين في المجال الطبي.

وانضمت مازدا للعديد من الشركات التي تساعد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بعد كل من جنرال موتورز وفورد وكذلك تيسلا.

وتقوم جنرال موتورز بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، وكذلك شركة فورد التي تقوم بتصنيع الكمامات وأقنعة التنفس، فيما تستخدم تيسلا أجزاء من سيارتها موديل 3 لصناعة أجهزة تنفس أيضا.

هذا المحتوى من تيربو العرب