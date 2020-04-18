خطوات بسيطة لحماية زجاج سيارتك من السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 04:03 مساء

سرطان الزجاج من أكبر المشاكل التي يواجهها مالكو السيارات، ويحدث نتيجة عوامل عديدة، من أهمها ارتفاع درجات الحرارة واختلافها بين المقصورة الداخلية للسيارة وخارجها.

إذ يعمل هذا الفارق على تزايد حجم الفجوات الهوائية بين طبقات الزجاج، مما يؤدي إلى زيادة الضغط بين تلك الطبقات وانفجار الزجاج، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تختلف أعراض السرطان حسب نوع الزجاج المستخدم، فالنوع الأول هو الزجاج الذي يتكون من طبقتين ويطلق عليه «دوبلكس»، وهو سهل التلف وفي حالة تعرضه لسرطان الزجاج يصعب إصلاحه.

أما النوع الثاني من الزجاج فيطلق عليه تربلكس ويتكون من ثلاث طبقات أو أكثر، ويعتبر أقل ضررا من النوع الأول ونادرا ما يصاب بالسرطان.

ولحماية سيارتك من الإصابة بسرطان الزجاج يوجد بعض النصائح يجب اتباعها وهي:
- تجنب ترك السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تشغيل المكيف فترة طويلة أثناء الانتظار في أشعة الشمس.
- تجنب غسل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس، لأن اختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم.
- وضع الستائر لمنع أشعة الشمس والضوء، لحماية زجاج السيارة من درجة الحرارة العالية.

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