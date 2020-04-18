«كيا سيراتو» تتحول إلى كهربائية

يبدو أن الوقت حان لتطرح الصانعة الكورية «كيا» نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها «سيراتو»، وفقًا لتقرير من «Autohome».

التقرير أشار إلى أن «كيا سيراتو» الكهربائية ستعتمد على بطارية ليثيوم أيون 56.5 كيلوواط/س، بمدى يتعدى 480 كيلومترا لكل شحنة، كما ستحصل السيارة على ملامح تصميم مختلفة لتمييزها عن «سيراتو» القياسية، مثل شبك أمامي مغلق وشريط أزرق ممتد من قاع الشبك الأمامي مثل «كيا نيرو» الكهربائية.

من المتوقع أن قوة السيارة ستصل إلى 184 حصانا، كما أشار التقرير إلى أن «كيا» قد تطرح نسخة هجينة بالقابس أيضا لـ«سيراتو» بلمسات زرقاء وأنابيب عادم جمالية وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

النسخة الهجينة غالبا ستكون مزودة بنفس مولد الطاقة الهجين لنيرو الهجينة، الذي يجمع بين محرك 4 سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 105 أحصنة وموتور كهربائي بقوة 60 حصانا، بقوة إجمالية 139 حصانا وعزم 264 نيوتن/متر.