مواد منزلية قد تضر بالسيارة عند استعمالها للتنظيف

مواد منزلية قد تضر بالسيارة عند استعمالها للتنظيف (أرشيفية:انترنت)

إلى جانب مواد التنظيف والعناية المتخصصة بتنظيف السيارات، يستخدم البعض مواد منزلية غير مكلفة، مثل حبوب القهوة ومعجون الأسنان وغيرها لتنظيف السيارة.

ولكن كيف يمكن استعمال هذه المواد لتنظيف السيارة، وما المواد المنزلية التي يجب الحذر من استعمالها؟ وفقا لموقع «24».

حبوب القهوة

أوضح خبير السيارات الألماني، ديتر تيل، أن حبوب القهوة تعد من المواد التي تساعد في إزالة الرائحة الكريهة الناجمة عن الرطوبة في السيارة، بوضعها في إناء في حيز الأقدام طوال الليل، لكن في الوقت ذاته لا بد من القضاء على مصدر الرائحة، وإلا فلن تفيد القهوة في مرحلة ما.

معجون الأسنان

حذر تيل من استخدام معجون الأسنان لتلميع الكشافات الأمامية، فعلى الرغم من أنه يفي بهذا الغرض بفضل مواد التلميع الموجودة به، إلا أنه في الوقت ذاته قد يلحق الضرر بمادة الكشافات، والتي قد تمس السلامة.

اسبراي تنظيف الأفران

وأشار خبير السيارات الألماني سورين هاينز إلى أن المواد المنزلية قد تلحق ضررا بالسيارة، مدللا على ذلك بأن اسبراي تنظيف الأفران غير مناسب لتنظيف العجلات؛ حيث يحتوي على أحماض يمكن أن تضر بسطح العجلات. كما يجب ألا يلامس هذا الاسبراي طلاء السيارة، لأنه قد يضره.