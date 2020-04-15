تعرف على نيسان كيكس2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 03:01 مساء

يبدو أن نيسان كيكس حصلت على تعديلات جديدة في التصميم الخارجي، حيث نرى في المقدمة شبكا أماميا أضخم وأكثر تعقيداً مع مصابيح أمامية أطول وأكثر أناقة، بالإضافة إلى مصد أمامي جديد مع مصابيح ضباب مُحدثة.

أما المقصورة الداخلية من المتوقع أن تحصل على مواد ذات جودة أفضل، ونظام جديد للمعلومات والترفيه، ونمط جديد للألوان الداخلية والمفروشات.

المواصفات الميكانيكية فمن المرجح أن تأتي نيسان كيكس 2021 مع محرك هجين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن.متر، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

هذا وتشير التقارير إلى أن السيارة ستحصل على تقنية الطاقة الإلكترونية من نيسان التي يُزعم أنها توفر المزيد من كفاءة استهلاك الوقود إضافة إلى انبعاثات أقل.

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