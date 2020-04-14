مسند الرأس في سيارتك قد ينقذ حياتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:29 مساء

على غير ما يعتقد البعض، فإن لمسند الرأس في سيارتك أهمية بالغة لا تتوقف عند سند الرأس فحسب.

والنسخة التي تأتي في الطرازات الحديثة تستطيع إنقاذ حياتك، وتعرف عالميًّا باسم «مسند الرأس النشط» أو باللغة الإنجليزية (Active Head Restraint).

وتدور أهمية هذا المسند في مهمة إنقاذ حياتك من خلال حماية رأسك وعنقك من رد فعل الحركة التي تنتج عن حوادث السير، خاصة عندما يأتي الاصطدام من الواجهة الخلفية للسيارة، وذلك فقًا لموقع «الرائج».

وتعتمد مساند الرأس النشطة على قدرتها في دفع نفسها إلى الأمام وللأعلى تلقائيًّا عند وقوع حادث، وذلك لتقليل المسافة بين الرأس ومسند الرأس وتخفيف الرضوض الناتجة عن ذلك.

وهذه الحركة البسيطة في المسند إلى الأمام والأعلى تقلل من خطر الإصابة في الرأس والعنق عن طريق منع تمدد فقرات الرقبة، علمًا بأن مساند الرأس النشطة تعمل فقط في الحوادث الخلفية وليست متوافرة في كل السيارات، ولكن يمكن إضافتها من خلال التواصل مع توكيل سيارتك.

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