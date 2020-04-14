تعرف على سعر لينكون نافيجيتور المصفحة

تم الكشف عن سيارة من لينكون نافيجيتور L 2020 بتجهيز إنكاس، وهي سيارة SUV مدرعة توفر حماية بالستية في جميع أنحاء مقصورة الركاب.

وبحسب شركة التعديل الكندية، فإن السيارة تحصل على حماية من مستوى BR6 تساعدها على مقاومة طلقات 7.62 × 51 ملم أو 308 Winchester FMJ، وعلاوة على ذلك، يمكنها أن تصمد أمام انفجارات قنبلتين يدويتين يتم تفجيرهما في نفس الوقت، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كما تحصل نافيجيتور المدرعة تحصل على حماية للبطارية وكمبيوتر السيارة، ومفصلات أبواب معززة وتعديلات هيكلية أخرى، بالإضافة إلى تعليق معاد ضبطه وإطارات مسطحة، بالإضافة إلى نظام مكابح قوي ونظام إخماد حرائق وصفارات إنذار واتصال داخلي ومصابيح طوارئ.

مع مقصورة فاخرة مجهزة بزخارف جلدية فخمة وشاشة عرض رأسية ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية وكراسي فردية ونظام صوتي ممتاز ولوحة عدادات مضاءة، بالإضافة إلى حصولها على مصابيح LED أمامية، والمزيد.

فتستمد السيارة قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، ونظام دفع كلي، ويولد قوة 450 حصانا و691 نيوتن. متر من عزم الدوران، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الأسعار، لكن نافيجيتور 2020 القياسية يبدأ سعرها من 760.185 دولار.