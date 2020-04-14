تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة

إذا كنت شابًّا يبحث عن سيارة تناسب المدينة، وفي الوقت ذاته ترغب في سيارة عملية ومريحة، لكن لا تريد أن يكون حجمها صغيرًا ولا تفضل التضحية باقتصادية استهلاك الوقود، الخيار الأفضل في سيارة «كيا سيلتوس 2021»، التي تكفي كافة احتياجاتك، تعرف على مميزاتها:

عملية وآمنة

- لا تقتصر عملية «سيلتوس 2021» على حقيبة أمتعتها التي تكفي عددًا كبيرًا من حقائب السفر أو مقاعدها الخلفية الواسعة والمريحة، بل أيضًا عندما تجلس بالمقاعد الأمامية وتشغل أنظمة التبريد الخاصة بها، أو عندما تشحن هاتفك بالشاحن اللاسلكي من دون أن تزعج نفسك بالكابلات، كما أنها تعتبر رفقيك المؤتمن على الطريق بفضل دعمها لأنظمة أمان مهمة مثل مساعد الركن مع كاميرا خلفية، لذلك لن تجد صعوبة في ركنها بأي مكان.

تشمل تقنيات موجودة في السيارات الأفخم

- إن كنت تبحث عن التقنيات الحديثة، فستجد ضالتك داخل «سيلتوس 2021»، فهي لا تتمتع فقط بشاشة نظام ترفيهي معلوماتي قياس 8 بوصات، بل تقدم أيضًا عدادات رقمية بشاشة 7 إنشات مع وجود الشاشتين بجوار بعضهما البعض على غرار تصميمات السيارات الأفخم.

ترفيه متكامل

- يمكنك أن تستمتع بأجوائك الخاصة داخل «سيلتوس 2021»، بفضل توفيرها نظام إضاءة محيطية من 8 ألوان يمكنك ضبطه حسب تفضيلاتك، وذلك بالإضافة إلى وجود نظام صوتي فاخر من Bose يضم 8 مكبرات صوت قوية يمكنك التمتع من خلالها بحفلة مع أصدقائك دون إزعاج للجيران.

محرك «كيا سيلتوس 2021»

- تتوفر بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر، بقوة 123 حصانًا وعزم 151 نيوتن/ متر، حيث إن المحرك يوفر قوة كافية لتنقلاتك اليومية واستهلاكه للوقود ممتاز جدًّا (7.6 ليتر لكل 100 كيلومتر) نظرًا إلى أنه محرك صغير.