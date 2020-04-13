صور مسربة تكشف عملاق فورد الجديد

ذكر موقع «موتو1» المتخصص في أخبار السيارات والمحركات، أن بعض المواقع وصفحات الإنترنت سربت صورا ومعلومات عن سيارة فورد البيك آب F-150 الكبيرة المنتظرة.

ويتضح أن تصميم السيارة الجديدة شبيه إلى حد ما بتصميم F-150 التي طرحت العام الفائت، لكن الواجهة الأمامية باتت مختلفة، واختلف فيها شكل شبك غطاء المبرد، وباتت المصابيح المثبتة عليها أضيق وتعمل بتقنية LED، حسب «روسيا اليوم».

وتبين أن مقصورة هذه السيارة جاءت بواجهة قيادة جديدة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في المنصف تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات تقريبا.

وتغيرت أشكال فتحات التهوية الخاصة بأنظمة التكييف، واختلف تصميم المقود، وتصميم الأزرار الخاصة بالتحكم بأنظمة المولتيميديا والقيادة.

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ومن المرجح أن تطلق هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك بـ6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر، ومحرك توربيني بـ6 أسطوانات وسعة 2.7 ليتر، ومحرك توربيني بسعة 3. ليتر.

ويتوقع طرح نسخة معدلة من السيارة مزودة بمحرك كبير بـ8 أسطوانات بسعة 5.2 ليتر، شبيه بالمحرك المركب على سيارات Mustang GT500 بعزم يعادل 750 حصانا.