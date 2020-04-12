نصائح تزيد من ثمن سيارتك قبل بيعها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 12:30 مساء

عندما تتخذ قرار بيع سيارتك من أجل شراء أخرى فإن الهدف الأساسي الذي تبحث عنه هو بيعها بأفضل سعر ممكن حتى يساعدك ثمنها في عملية الشراء المستقبلية لمركبتك الجديدة.

ولكي تتجنب الخسارة المالية في حالة بيع سيارتك المستعملة، نقدِّم لك بعض النصائح التي ترفع من قيمتها وتجعلها مغرية في عيون الباحثين عن شراء هذا النوع من المركبات.

الموعد المناسب
- يؤثر الموعد الذي ستعرض فيه سيارتك للبيع بشكل كبير على فرص بيعها بالسعر الذي تتمناه، فهناك بعض الفترات في السنة تكون فيها حركة البيع والشراء قليلة، ولاسيما في فصل الشتاء.

اصلح عيوب سيارتك
- دائمًا ما يركز المشتري في عيوب السيارة المستعملة التي يراها، ولذلك فإن إصلاح العيوب والخدوش والمصابيح المكسورة مثلًا يزيد من قيمة السيارة في عيون المقبلين على شرائها ويساهم في ارتفاع ثمن بيعها.

اهتم بنظافة مركبتك
- لا تبخل على سيارتك المستعملة بتنظيفها وتلميعها من الداخل والخارج حتى تبرز جمالها، وتؤكد للمشتري أنها لا تزال مركبة جميلة قادرة على خطف الانتباه وأنها لا تختلف كثيرًا عن السيارات الجديدة.

جودة المقصورة الداخلية
- بعد نجاحك في إقناع المشتري بجمال سيارتك من الخارج يجب أيضًا أن تحافظ على هذه القناعة عندما يركب المشتري السيارة من الداخل.
فإزالة الأتربة الموجودة في المقصورة الداخلية وتنظيف المقاعد بشكل جيد يعطي انطباعًا مميزًا، ويزيد من الراحة النفسية للمشتري وهو ما قد يجعله يقدم بشكل أكبر على اختيار هذه السيارة.

تلميع وتغيير المصابيح
- في حالة كانت مصابيح سيارتك سليمة فما عليك سوى أن تلمعها وتنظفها باستخدام معجون الأسنان الذي يعطي نتائج هائلة في تنظيف هذه المنطقة من السيارة.

وفي حالة أن المصابيح كانت مكسورة أو بها شروخ واضحة، فمن الأفضل إصلاحها واستبدالها، خاصة أن المصابيح تضفي شكلًا جماليًّا على السيارة وتعكس اهتمامك بمركبتك.
الإطارات
- الإطارات هي أحد أهم الأجزاء التي تزيد من جمال السيارة في حالة احتفاظك بالجنوط الأصلية الخاصة بها، فمع تنظيفها وتلميعها ومسح الإطارات وغسلها ستضفي لمسة جمالية واضحة على سيارتك.

غسل وتنظيف المحرك
- بعد الاهتمام بالهيكل الخارجي ومقصورة السيارة يتبقى لك الاهتمام بالمحرك والأجزاء التي حوله، التي تعكس مدى السلامة الميكانيكية للسيارة.
- فإذا رأى المشتري زيوتًا على المحرك مثلًا أو وجود أتربة عالقة وبقعًا زيتية على المحرك والأجزاء الأخرى التي بجانبه سيكون ذلك مؤشرًا خطيرًا على وجود مشاكل في السيارة.
- لا تتردد في غسل وتنظيف المحرك حتى يتأكد المشتري من أنك تحافظ على جميع أجزاء السيارة وأنه سيشتري مركبة ستسير به لفترة طويلة دون مشكلة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

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