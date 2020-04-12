صورة مسربة لـ«تويوتا فورتشنر 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 10:34 صباحا

شوهدت سيارة «تويوتا فورتشنر» موديل 2021 بالتحديثات الجديدة بدون أي تمويهات.

ويعد أهم ما يميز «تويوتا فورتشنر 2021» هو حصولها على لغة تصميم حادة وزوايا عديدة، وبالرغم من كون الصور غير عالية الوضوح فإننا نستطيع أن نرى لمحات من تصميم الواجهة التي تشبه أفالون وكورولا نسبيا، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كذلك أيضًا الخلفية حصلت على زوايا حادة بشكل واضح. الداخلية بدورها قد تحصل على تحديثات بسيطة تتمثل في الألوان المتوافرة وتغيير أماكن أزرار التحكم بالتكييف، وكل ذلك يعتمد على الوكيل المحلي لـ«تويوتا» الذي يحدد مواصفات خاصة به.

من حيث المواصفات الميكانيكية لا نتوقع أي تغيير وستحافظ «تويوتا فورتشنر 2021» على محرك 4 سلندر أو V6.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم.. «الوحدة» أول فريق ليبي يدشن الظهور الأفريقي
رياضة محلية
الشرطة المصرية تفرق أهالي قرية رفضوا دفن امرأة توفيت بسبب «كورونا»
عربى
لهذا السبب.. تفاؤل في الأردن بوقف انتشار فيروس «كورونا»
عربى
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
يوفنتوس يدرس استدعاء نجومه لإيطاليا وسط أنباء عن احتمالية تمرد
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض»: ليبيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجمعة
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يلوث الهواء والأسطح لمسافة 4 أمتار