صورة مسربة لـ«تويوتا فورتشنر 2021»

شوهدت سيارة «تويوتا فورتشنر» موديل 2021 بالتحديثات الجديدة بدون أي تمويهات.

ويعد أهم ما يميز «تويوتا فورتشنر 2021» هو حصولها على لغة تصميم حادة وزوايا عديدة، وبالرغم من كون الصور غير عالية الوضوح فإننا نستطيع أن نرى لمحات من تصميم الواجهة التي تشبه أفالون وكورولا نسبيا، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كذلك أيضًا الخلفية حصلت على زوايا حادة بشكل واضح. الداخلية بدورها قد تحصل على تحديثات بسيطة تتمثل في الألوان المتوافرة وتغيير أماكن أزرار التحكم بالتكييف، وكل ذلك يعتمد على الوكيل المحلي لـ«تويوتا» الذي يحدد مواصفات خاصة به.

من حيث المواصفات الميكانيكية لا نتوقع أي تغيير وستحافظ «تويوتا فورتشنر 2021» على محرك 4 سلندر أو V6.