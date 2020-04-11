لماذا يجب إطفاء محرك السيارة داخل محطة الوقود؟

تنتشر في جميع محطات الوقود حول العالم العديد من اللافتات التحذيرية، وواحدة من هذه التحذيرات أهمية إطفاء محرك السيارة أثناء ملء الخزان بالوقود.

ويعتقد الكثير من ملاك وقائدي السيارات أن هذه اللافتة ضمان لعدم هروب بعض الأشخاص من الدفع إلى العامل، ولكن هذا المعتقد خاطئ تمامًا، وسنوضح أهمية إغلاق محرك السيارة خلال عملية ملء خزان الوقود في السطور القليلة القادمة وذلك وفقا لموقع «الرائج».

تشدد محطات الوقود على هذه اللافتة، ففي حالة ملء خزان الوقود أثناء عمل المحرك، ستتحرك الأتربة والشوائب داخل الخزان، وفي هذه الحالة ستقوم «طرمبة البنزين» بسحبها إلى داخلها.

وستؤدي حركة الأتربة والشوائب إلى نتائج وخيمة، وستكون المحصلة انسداد الفلتر أو السيناريو الأسوأ تلف طرمبة البنزين.

السيناريو الكارثي:

توجد في السيارات طاقة كهربائية دائمة من بعض القطع، أبرزها «الكويل» و«البواجي»، وفي بعض الأحيان يكون هناك تسريب في الدائرة الكهربائية، يمكن رؤيتها بسهولة في الظلام.

وفي محطة الوقود ينتشر بخار البنزين في الأرجاء، خصوصا حول الطرمبات، ليكون هذا الثنائي السيناريو الكارثي، الذي ستكون نتيجته نشوب حريق في محطة الوقود وسيارتك في دقائق.

ورأينا مثل هذه الحالات في العديد من المحطات، وكان بعضها على أراضي الدول العربية.

لذلك ننصحك دائماً بالحرص على إطفاء محرك سيارتك أثناء وجودك في محطات الوقود حفاظاً على حياتك وحياة جميع الموجودين فيها.