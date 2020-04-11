كهربائية جديدة من «ألفا روميو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 12:14 مساء

أعلنت شركة «توتيم أوتومبيلي» عن نسخة كهربائية من أيقونة ألفا روميو جوليا جي تي، التي أصبحت تحمل اسم جوليا جي تي إي إليكتريك.

وستعتمد النسخة الجديدة من أيقونة «ألفا روميو» على نظام دفع كهربائي بقوة 518 حصانا وعزم دوران أقصى 940 نيوتن/متر، مع بطارية بسعة 50.4 كيلووات ساعة.

ويمكن لهذه السيارة ذات المحرك القوي أن تنطلق من السكون وحتى سرعة 100 كيلومتر في نحو 3.4 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 320 كيلومترا في الشحنة الواحدة.

وتم تصنيع الهيكل الخارجي للسيارة بألياف الكربون بشكل كامل، وهو ما يساعد على توفير ديناميكية أكبر للسيارة وتخفيف وزنها لمعادلة الوزن الإضافي للبطارية الكهربائية.

وستتميز السيارة الجديدة برفارف ضخمة، وكذلك ستتغير الواجهة الأمامية لإعطائها فخامة أكثر، كما تستلهم الكشافات المستديرة الموجودة في مقدمة هيكل السيارة من موديلات جي تي في.

ونشرت الشركة صورا لهيكل الكربون الخاص بالسيارة وكذلك الواجهة الأمامية والخلفية ومراحل صناعة هذا الموديل منذ بدايته.

ولم تكشف الشركة الإيطالية حتى الآن عن السعر السيارة أو موعد طرحها، ولكن يبدو بأنها ستصنع عددا قليلا منها، مثلما يحدث مع الكثير من السيارات المعدلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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