«سيارة كورونا» تجوب شوارع جنوب الهند للتوعية من المخاطر

المخترع سوداكار ياداف خلف «سيارة كورونا» في مدينة حيدر آباد الهندية، 7 أبريل 2020 (أ ف ب)

تجوب «سيارة كورونا» على شكل فيروس عملاق شوارع جنوب الهند، مدفوعة بمحرك قوي لنشر التوعية لدى الهنود بضرورة البقاء في المنازل لتطويق تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

هذه المركبة الصغيرة التي تتسع لراكب واحد مصنوعة من ألياف خضراء مضيئة، وقد نشر مطورها المهندس الهندي، سوداكار ياداف، على هيكلها الدائري الأطراف الحمراء الشبيهة بأشواك الفيروس، وفق «فرانس برس».

وتتنقل «سيارة كورونا» في شوارع مدينة حيدر آباد، المعروفة بشركات التكنولوجيا الكثيرة فيها، لتذكير السكان بأخطار وباء «كوفيد-19».

وقال ياداف «67 عاما»: «الناس ليسوا خائفين ولا يزالون ينتقلون في الشوارع رغم الخطر الواضح».

وأضاف: «رسالتي من خلال هذه السيارة الفنية هي إفهامهم خطورة الخروج إلى الشوارع وتأكيد أن المكان الأكثر أمنا في الوقت الراهن هو المنزل».

وأشار ياداف إلى أنه استوحى لتطوير هذه المركبة من الخوذات المصنوعة على شكل فيروس، التي يرتديها شرطيون في أماكن أخرى في الهند، في محاولة للتوعية بأخطار فيروس «كورونا» المستجد بصورة تحمل بعض الطرافة.

وأوضح هذا المهندس الهندي، صاحب رقم قياسي في موسوعة «غينيس» لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، أن الشرطة في حيدر آباد كانت «داعمة» له في هذا المشروع.

وقال: «هم يريدون تسليط الضوء على هذه السيارة لنشر الوعي».