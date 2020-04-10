رغم «كورونا».. رقم قياسي لطلبات حجز «سايبر تراك»

تقترب شاحنة «تيسلا» الجديدة، التي يطلق عليها «سايبر تراك» من طلب الحجز رقم مليون قبل طرحها بشكل رسمي خلال العام 2021.

وفوجئت شركة «تيسلا» بالضغط الكبير على طلب حجز «سايبر تراك». وكشفت الشركة الأميركية عن تلقيها نحو ألف طلب حجز يوميا، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس «كورونا».

ويبلغ سعر شاحنة «سايبر تراك» نحو 40 ألف دولار لفئة «سينغل موتور»، و50 ألف دولار لفئة «ثنائي الموتور»، فيما يمكنك الحصول على الشاحنة بفئة «ثلاثي موتور» بـ70 ألف دولار.

وتملك «سايبر تراك» تصميما خارجيا غريبا يشبه سيارات المستقبل أو المركبات التي يتم استخدامها عند الهبوط على كواكب المجموعة الشمسية.

فيما قارنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية أفلام كارتون «سبونج بوب سكوير بانتس» الشهير.

وتم تصنيع الهيكل الخارجي لشاحنة «سايبر تراك» الكهربائية بخليط معدني فولاذي مقاوم للصدأ تم تطويره أخيرا، ويستخدم هذا الخليط المعدني أيضا في صواريخ «سبيس إكس» التي تصنعها «تيسلا» أيضا.

ويبدو أن «تيسلا» تستطيع استكمال مسيرتها الناجحة رغم وباء «كورونا» العالمي الذي تفشى في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير.

هذا المحتوى من تيربو العرب