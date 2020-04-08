«ألفا روميو» تتوقف عن إنتاج «جوليتا»

أعلنت شركة «ألفا روميو» الإيطالية نهاية رحلة طراز «جوليتا» وإحالته إلى التقاعد مع نهاية العام 2020.

وجاء قرار الصانع الإيطالي بعد 10 سنوات من بداية إنتاج «جوليتا» وطرحها في الأسواق العالمية.

وظهرت سيارة «جوليتا» لأول مرة في العام 2010 وكانت من أبرز سيارات الهاتش باك الرياضية في سوق السيارات الأوروبية.

واكتفت «ألفا روميو» بطراز جوليتا الأول الذي طرحته في العام 2010 ولم تقم بتدشين أجيال جديدة من السيارة وهو ما أثر على مبيعاتها، وقرر قطاع شراء السيارات الأوروبي أن ينصرف عنها لموديلات تستخدم تكنولوجيا أحدث.

وتسبب التراجع في مبيعات «جوليتا» خلال العام 2019 في اتخاذ الشركة الإيطالية القرار النهائي بوقف إنتاجها مع نهاية 2020.

وكشفت موقع «موتور وان» الأميركي مبيعات «جوليتا» في العام 2019، التي كانت 15 ألفًا و690 نسخة فقط، وهو أحد أسوأ معدلات بيع السيارة منذ ظهورها.

ووصفت شركة ألفا روميو بأن جوليتا هي من حكمت على نفسها بالتقاعد بعدما فقدت قدرتها في جذب القوة الشرائية في فئة سيارات الهاتش باك الرياضية.

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