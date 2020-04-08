سيارة «صامتة» من «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 01:08 مساء

انتشرت صور ومقاطع قصيرة مصورة لمشروع سيارة كهربائية متطورة، يتوقع أن تكون أساس الجيل الجديد لمركبات «S class» من مرسيدس العريقة، وستكون بمثابة سيارة صامتة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مصمم بطريقة تجعلها تبدو وكأنها مركبة من أفلام الخيال العلمي، ودخلت في تصميم الهيكل عناصر من تصميم مركبات «EQS» الكهربائية وعناصر من تصاميم سيارات «S class» الجديدة من «مرسيدس»، حسب «روسيا اليوم»، الثلاثاء.

وحسب «إزفيستيا»، فمن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه المركبة هو الانسيابية وتداخل الزجاج مع المعدن والكربون بصورة فريدة، وخلو الأبواب من القبضات التقليدية تماما، واستبدلت بالمرايا الجانبية كاميرات تنقل الصور لشاشات داخلية.

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كما دمجت «مرسيدس» مصابيح هذه السيارة في تصميم الهيكل بشكل مميز أيضا، وجعلتها تظهر فقط عندما تعمل.

وسيتم تزويد هذه المركبة بمحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يعادل 470 حصانا، وبطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لقطع مسافة 550 كلم بالشحنة الواحدة.

وستطلق نسخة «AMG» معدلة منها بمحركات كهربائي بعزم 600 حصان، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 4.2 ثانية فقط.

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