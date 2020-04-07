صورة جديدة لكمارو شيفرولية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:50 صباحا

جاء الجيل الجديد من شيفروليه كورفيت بمحرك وسطي لأول مرة في تاريخ السيارة، لكن السؤال هنا هل ستسير شقيقتها الأصغر كمارو على ذات الخطى؟

من غير المتوقع أن تقوم شيفروليه بإطلاق كمارو كسيارة رياضية متوسطة بمحرك وسطي، بدلاً من ذلك ستستمر السيارة بمحرك أمامي ودفع خلفي سيارة عضلات أميركية، كما يتوقع أن تأتي بفئات كهربائية وذلك وفا لموقع «الرائج».

مقارنة بتصميم سابق يتميز هذا التصمم بملامح شقيقتها كورفيت الجديدة ورزمة الهيكل العريض، إذا ما افترضنا أن شيفروليه أنتجت السيارة بمحرك ذي 500 حصان فسنفترض أنها ستنافس سيارات مثل بي إم دبليو i8 ولامبورغيني هوراكان.

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