تخلص من صدأ السيارة بهذه الطريقة

دائما ما يعتبر الصدأ من أسوأ الأشياء التي قد يتعرض لها الهيكل الخارجي للسيارة.

فالصدأ يشوه الشكل الجمالي للسيارة ويضعف من قوة هيكلها وهو الأمر الذي يعتبر عيبا خطيرا في السيارة خاصة في حالة محاولة بيعها.

ويتحدث الخبراء عن 3 أنواع من الصدأ نستعرضها فيما يلي قبل أن نتكلم عن طريق علاجها.

الصدأ الأولي

يطلق عليه أيضا الصدأ السطحي ويعتبر أول مراحل الصدأ ويصيب الطبقة الخارجية فقط من هيكل السيارة.

الصدأ المتوغل

هو صدأ يحدث ثقوب صغيرة في هيكل السيارة ويعتبر بمثابة المرحلة الثانية من الصدأ، وقد يحدث بسبب تفاعل الأملاح مع أجزاء غير مغطاه بالطلاء.

الصدأ المنتشر

هذا النوع ينتشر بشكل كبير في الهيكل الخارجي للسيارة ويحدث ثقوب كبيرة ويشوة السيارة بشكل واضح.

طريقة علاج الصدأ الأولي

- يمكنك التخلص منه في المنزل دون الحاجة للذهاب لمركز فني للقيام بذلك عليك استخدام ورق صنفرة لإزالة الطبقة التي تعاني من الصدأ ثم استخدام حمض الفوسفوريك لإزالة الصدأ بشكل كلي.

- وبعد إزالة الصدأ تماما يمكنك رش طبقة من الطلاء وكرر هذا الأمر على دقائق متقطعة ثم اتركه لمدة 24 ساعة حتى يجف تماما.

- وبعد التأكد من جفاف الطلاء تماما اغسله جيدا بالماء والصابون ثم لمع السيارة لتنهي مهمتك بنجاح.

هذا المحتوى من تيربو العرب