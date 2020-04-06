تخلص من صدأ السيارة بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 03:59 مساء

دائما ما يعتبر الصدأ من أسوأ الأشياء التي قد يتعرض لها الهيكل الخارجي للسيارة.

فالصدأ يشوه الشكل الجمالي للسيارة ويضعف من قوة هيكلها وهو الأمر الذي يعتبر عيبا خطيرا في السيارة خاصة في حالة محاولة بيعها.
ويتحدث الخبراء عن 3 أنواع من الصدأ نستعرضها فيما يلي قبل أن نتكلم عن طريق علاجها.

الصدأ الأولي
يطلق عليه أيضا الصدأ السطحي ويعتبر أول مراحل الصدأ ويصيب الطبقة الخارجية فقط من هيكل السيارة.

الصدأ المتوغل
هو صدأ يحدث ثقوب صغيرة في هيكل السيارة ويعتبر بمثابة المرحلة الثانية من الصدأ، وقد يحدث بسبب تفاعل الأملاح مع أجزاء غير مغطاه بالطلاء.

الصدأ المنتشر
هذا النوع ينتشر بشكل كبير في الهيكل الخارجي للسيارة ويحدث ثقوب كبيرة ويشوة السيارة بشكل واضح.

طريقة علاج الصدأ الأولي
- يمكنك التخلص منه في المنزل دون الحاجة للذهاب لمركز فني للقيام بذلك عليك استخدام ورق صنفرة لإزالة الطبقة التي تعاني من الصدأ ثم استخدام حمض الفوسفوريك لإزالة الصدأ بشكل كلي.
- وبعد إزالة الصدأ تماما يمكنك رش طبقة من الطلاء وكرر هذا الأمر على دقائق متقطعة ثم اتركه لمدة 24 ساعة حتى يجف تماما.
- وبعد التأكد من جفاف الطلاء تماما اغسله جيدا بالماء والصابون ثم لمع السيارة لتنهي مهمتك بنجاح.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: إصابة القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» ...
دولى
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
«لعنة آل كنييدي»لا تتوقف.. مايف وجدعون في عداد الموتى
دولى
«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية
رياضة محلية
عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»
ثقافة وفن
رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»
منوعات
«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجربة فرنسية لعلاج «كورونا» ببلازما المتعافين