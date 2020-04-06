بالصور: جديد «نيسان إكس تريل 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 10:34 صباحا

ظهرت مسبقًا سيارة «نيسان إكس تريل» الجديدة في صور تجسسية، ولكن اليوم نكشف لك تصميمها بالكامل.

حيث قامت الصانعة اليابانية بتقديم تسجيلات تجارية لتصميم «إكس تريل» القادمة للحكومة البرازيلية، التي كشفت الصور التي توضح شبكة تهوية «V» أكثر بروزًا وفتحات تهوية رياضية ومصابيح نهارية «LED» وإشارات انعطاف أعلى المقدمة، بينما المصابيح الأمامية نفسها منخفضة قليلًا ناحية فتحات التهوية وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

كما تتمتع السيارة بسقف أكثر رشاقة ومصابيح خلفية جديدة وجناح خلفي مختلف.. ونتوقع تغييرات أوسع في الداخل بمواد أعلى جودة وتقنيات أفضل ولوحة عدادات رقمية جديدة.

خيارات المحركات غير متوفرة حاليًا، ولكن «نيسان إكس تريل» الحالية تتوافر بمحرك 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 170 حصانًا، وعزم دوران 237 نيوتن/ متر.. ومن الممكن أن «إكس تريل 2021» ستعتمد على نفس محرك 2.5 لتر في التيما بقوة 188 حصانًا، وعزم دوران 244 نيوتن/ متر.

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