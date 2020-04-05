توقعات بإنتاج «بورش» سيارة بيك آب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 12:49 مساء

نشرت بعض المواقع المتخصصة في عالم السيارات صورا يعتقد أنها لمشروع سيارة بيك آب رياضية منتظرة من «بورش».

وتبعا للتسريبات فإن الصور صممها استوديو Adel Bouras الفرنسي، المختص بصنع تصاميم لسيارات سيتروين وميني وبيجو ورولز رويس وفولكس فاغن، حسب «روسيا اليوم» نقلا عن «kolesa.ru».

وبالنظر للصور نلاحظ أن السيارة التي قد تظهر في المستقبل تحمل روح سيارات Taycan الكهربائية من «بورش»، لكنها ستأتي بهيكل بيك آب رياضي مخصص لحمل راكبين، وعجلات كبيرة تجعلها مركبة للطرق الوعرة.

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كما ستحصل هذه السيارة على فتحات هوائية كبيرة في المقدمة والجوانب، وتتزين بمصابيح أمامية فريدة التصميم تعمل بتقنيات LED، ومصابيح خلفية تمتد على عرض الصندوق، وفتحات عوادم كبيرة مطلية بالكروم.

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