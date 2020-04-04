«مرسيدس» تحث الشعوب على التباعد الاجتماعي

تتفاعل الشركات حول العالم مع جائحة «كورونا» على طريقتها، سواء من خلال تقديم النصائح أو المساعدة في مد الحكومات بالمساعدة المادية والعينية.

الصانعة الألمانية «مرسيدس» قامت بإجراء تعديل على شعارها لأجل التشجيع على التباعد الاجتماعي، الذي يعد إحدى أبرز الوسائل المستخدمة لتقليل آثار «كورونا». ويأتي شعار «مرسيدس» بتعديل نجمة مرسيدس وتصغيرها للابتعاد عن الدائرة المحيطة بها، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

تقول «مرسيدس» إن العمل على هذا الشعار الاجتماعي استغرق 18 ساعة من فريق «مرسيدس»، وحصل منشور الشركة على أكثر من 130 ألف تفاعل من جمهورها على «فيسبوك».