«هيونداي» تستعد لطرح «Creta» الجديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 03:20 مساء
تستعد هيونداي لطرح سيارات «Creta» في الأسواق (أرشيفية: الإنترنت)

باتت سيارات «Creta» في السنوات الأخيرة من أكثر السيارات مبيعا في العالم لجودتها الممتازة وسعرها المنافس، والنموذج القادم منها سيحمل مواصفات لم يشهدها عشاق «هيونداي» من قبل.

وبالنظر للنموذج الجديد الذي استعرضته «هيونداي» منذ مدة في الهند نلاحظ أن السيارة أصبحت مختلفة كليا عن جميع نماذج «Creta» الموجودة حاليا، فتغير فيها تصميم الهيكل بشكل جذري، وحصلت على واجهات أمامية وخلفية مميزة، وفق «روسيا اليوم».

وتغير في هذه السيارة شكل المصابيح، إذ أصبحت رقيقة وشبيهة بتلك الموجودة في سيارات «tucson 2020»، كما حصلت على مصابيح ضباب مزودة بشرائط «LED» مضيئة وعدسات خاصة تسمح بتجميع الحزم الضوئية وإرسالها لمسافات بعيدة.

ومن الداخل جاءت هذه السيارة بقمرة قيادة لم تطرح «هيونداي» مثلها من قبل، مزودة بلوحة تحكم عمودية في منتصفها وشاشة مثل تلك التي تأتي في سيارات تسلا.

كما زودت هذه السيارة بكاميرات أمامية وحساسات مسافات أمامية وخلفية، و4 أنظمة قيادة، وأنظمة إلكترونية لتسخين وتبريد المقاعد، ونظام لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.

ومن المفترض أن تطرح بعجلات بمقاس 16 و17 إنشا، ومحركات بسعة 1.6 و2.0 ليتر بعزم 121 و150 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة الكندية ستدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لتفادي آثار «كورونا»
اقتصاد
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الدكتور رؤوف محمد بن عامر مؤسس كلية طب بنغازي
ثقافة وفن
«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
الرئيس الصيني يؤكد للسراج استعداد بلاده لإمداد ليبيا بالمستلزمات الطبية لمجابهة ...
ليبيا
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يهدد فيروس «كورونا» غذاء العالم؟ ثلاث منظمات دولية تجيب