700 ألف دولار للحصول على مرسيدس المصفحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 08:53 صباحا

كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات «مرسيدس» نسختها الفاخرة من الطراز المصفح G63 Armored، والمطابقة أعلى درجات الأمان العالمية، والمحصنة ضد القذائف النارية والقنابل اليدوية، وفقاً لمعايير الحماية VPAM-ERV.

حيث تأتي تلك السيارة الفاخرة من مرسيدس بهيكل كربوني باللون الأسود الداكن والميتالك وجنوط مسبوكة ضخمة 21 بوصة، بحجم بسعر مبدئي 700 ألف دولار أي ما يقارب 3 ملايين ريال سعودي، وبنموذجين الأولي بقوة 700 حصان-950 نيوتن/متر، والثانية بقوة 800 حصان-1050 نيوتن/متر.

إضافة إلى أن العملاق الألماني وظفت في النموذجين مجموعة من التقنيات الحديثة على رأسها مزايا الأمان مثل الاتصال الداخلي في حالة الطوارئ، وصفارات الإنذار ومطفأة الحريق وأقنعة التنفس، بالإضافة إلى نظام الإشارة المدمج الذي يظهر في سقف السيارة والإكصدام الأمامي.

كما تتألق المقصورة الداخلية لطراز مرسيدس الجديد بتجهيزات جلدية كاملة بلونين مختلفين، وتتميز النسخة المصفحة من خلال أسطح ألياف الكربون الشفاف بلون داكن أسفل خط النافذة.

وأشارت مانسوري إلى أن سيارتها G63 Armored المصفحة تفي بأعلى معايير السلامة لفئة الحماية VPAM7، والتي تشمل المتفجرات مثل القنابل اليدوية والقذائف، في حين تم تطوير الخلية الواقية للركاب وفقا لمعيار الحماية .

هذا المحتوى من تيربو العرب

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