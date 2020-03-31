3 أشياء يجب توافرها في سيارتك للطوارئ

قد تتعرض أثناء القيادة لحادث طارئ؛ فتصاب أنت أو من يرافقك بالسيارة لأذى جسدي يتطلب إجراء إسعافات أولية، أو قد تتوه في طريقك ولا تعرف أي طريق يجب أن تسلك، أو غير ذلك من المواقف المفاجئة التي تحتاج منك توفير اللوازم التالية في سيارتك تحسباً لذلك، وهي:

حقيبة الإسعافات الأولية وتشمل:

قفازات طبية، ضمادات لاصقة، شريطا لاصقا، شاشا معقما، مناشف تطهير، مقصا، كريم الإسعافات الأولية، ملاقط، كتيب تعليمات الإسعافات الأولية، بحيث تساعدك هذه المعدات الطبية على وقف النزيف في حال وقوع حادث ما وتمكنك من معالجة الأمور بسرعة، خيراً من استدعاء أحد للقيام بالإسعافات الأولية، بحيث يستغرق الكثير من الوقت حتى يصل (هذا لا يغني عن استدعاء أحد الأطباء أو الاتصال بالإسعاف في الحالات الخطيرة).

مطفأة حرائق ومضاد اشتعال:

يمكنك من خلالها السيطرة على أي احتراق في السيارة أو على الطريق، بحيث تتفادى الأمر قبل أن يتحول لكارثة حقيقية.

إنترنت وخدمة الخرائط التفصيلية: تستطيع من خلاله تحديد موقعك وتتبع الطرق في حال ضياعك بإحدى المناطق البعيدة.

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