معرض ديترويت يتحول إلى مستشفى ميداني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 11:49 صباحا

قرر منظمو معرض ديترويت للسيارات بالولايات المتحدة الأميركية إلغاء فعالياته وتحويل الموقع لمستشفى ميداني لمساعدة المصابين بفيروس كورونا القاتل.

وجاء القرار من اللجنة المنظمة لمعرض ديترويت للسيارات وقوفا مع المسؤولين لمكافحة هذا الفيروس الذي ما يقرب من مليون شخص حول العالم خلال أسابيع قليلة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ويأتي التخلي عن المعرض السنوي الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم للكشف عن سيارتهم الجديدة وتأجيله إلى يونيو من عام 2021 بسبب خطورة الموقف العالمي.

فالولايات المتحدة الأميركية أصبحت الدولة الأعلى من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم كله.

واضطرت شركات السيارات في إغلاق مصانعها بسبب الخوف من تفشي المرض بين الموظفين والعمال خاصة بعد وفاة عاملين في شركة فيات كرايسلر بسبب كورونا.

كما أن عمليات التشغيل في الأسابيع الأخيرة تمثل تكلفة كبيرة على الشركات مقارنة بالانخفاض الشديد في المبيعات.

ولا يعد معرض ديترويت هو أولى المعارض التي يتم تأجيلها بسبب الخوف من فيروس كورونا منذ بداية العام 2020.

فهناك قائمة من المعارض التي تأجلت هذا العام بسبب الخوف من فيروس كورونا مثل بكين ولوس أنجليس وجنيف ونيويورك أيضا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
مستشار بالبيت الأبيض يقول إن «الدولة الأميركية» يمكن أن تتملك حصصا في شركات ...
اقتصاد
ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم
رياضة عالمية
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية